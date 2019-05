Stan Lee mänedžeri süüdistatakse eaka koomiksilegendi väärkohtlemises 

Lee oli elu lõpul maadelnud mitmete tervisehädadega, ennekõike mälukaotusega ja kehva silmanägemisega. Pärast abikaasa Joani surma 2017. aastal sai ta lähedaseks New Yorgi suveniirikoguja Morganiga, kes hakkas peagi täitma tema mänedžeri rolli.

Stan Lee omastega läks Morgan raksu ning nood nõudsid, et kohus seaks talle Lee suhtes lähenemiskeelu. See rahuldatigi, kuna leidis tõestust: mänedžer oli koomiksilegendi keset ööd oma kodust minema toimetanud, et teda hooldajatest eraldada.