Eesti uudised Kurjategijad lõid inimeste teadmata Smart-ID kontod ja kandsid endale võõrast raha Toimetas Triinu Laan , täna, 12:53

Tiina Kõrtsini

Möödunud kuul kasvas lunavararünnakute arv ning õngitsuslehtede kaudu said rahalist kahju inimesed, kelle teadmata tegid kurjategijad Smart-ID kontod ja kasutasid neid e-teenustes. Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) registreeris aprillis pea 300 intsidenti. Rahalist kahju kannatas mitu inimest.Petuskeem seisnes selles, et inimestele saadeti mobiiltelefoni tuntud panga nimelt sõnum, mis suunas näiliselt panga sisselogimisleheküljele. Seal suunati inimene õngitsuslehele mobiil-IDga sisse logima. Kui ohver oli sisestanud oma kasutajatunnuse, isikukoodi ja PIN 1, alustasid kurjategijad samal ajal uue Smart-ID konto loomist. Inimeste tähelepanematust kasutades suunati teda tegema järgmisi vajalikke samme, näiteks sisestama PIN 2, et Smart-ID konto loomine taustal lõpetada. Niimoodi said kurjategijad luua uue Smart-ID konto ja logida ohvri andmetega ning tema teadmata sisse erinevatesse e-teenustesse, kus on kasutusel Smart-ID, sealhulgas internetipanka. RIA-le teadaolevalt on seeläbi r