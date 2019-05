Lemmikloomad, munad ja sigade pead: milliseid veidraid asju baltimaalased postiga saadavad? 

„Tihti tuleb ette, et saadetise kohaletoimetamine tuleb tühistada, sest sisuks on keelatud toode. Põhiliselt soovitakse oma lähedastele või sõpradele saata toitu või alkoholi. Ka Baltimaade puhul oleme täheldanud, et pakkidest võib leida kõike: alustades lemmikloomadest, lõpetades relvade, narkootikumide ja Teise maailmasõja aegsete säilmetega. Iga kümnes pakike sisaldab endas midagi ebatavalist või lausa eriskummalist ja tipphooajal ehk näiteks jõuludel selliste saadetiste arv aina kasvab,” lausus Eurosenderi üks asutajatest, Tim Potočnik.



Kõige kuumem müügiartikkel on muidugi alkohol – peamiselt viin ja õlu. Toitudest saadetakse ukselt uksele hapukurke, sealiha ja kartuleid. Jõulude kuumim müügiartikkel on eestlaste seas palavalt armastatud verivorst, mida tõenäoliselt soovitakse just välismaal viibivatele tuttavatele saata. Õõvastavamad näited on püstolite saatmine koos padrunitega, 58 kilose narkootikumipaki teele läkitamine ja Teise maailmasõjaaegne kraam.



Kevadel on väga populaarne saata kanamune – idee paneb juba iseenesest kukalt kratsima, kuid mis teha. Pahatihti on aga teostus hooletu ja munad lähevad katki. Pakikeste saatmine on tänapäeval tehtud nii mugavaks ja taskukohaseks, et igaüks saab sellega hakkama, ilma et peaks palju vaeva ja aega sellele kulutama. Siiski on lihtsusel ka oma varjukülg – inimesed kipuvad liiga palju seda võimalust kasutama ja proovivad saata kuritegelikku kraami nagu narkootikumid ja relvad. Tasub nutikas olla ja enne posti teele saatmist uurida, mida tohib saata ja kuidas on seda mõistlik teha.