MAAILMA SÜGAVAIM SUKELDUMINE: Mariaani süviku põhjast leiti plastijäätmeid 

Victor Vescovo, kes on vallutanud iga maailmajao kõrgeima tipu, on viimaste aastate jooksul suunanud oma pilgu maailmamere sügavaimatele punktidele. Ta laskus ligi 11 kilomeetrit Mariaani süvikusse, täpsemalt 10 927 meetrit, millega ta ületas eelmise rekordi 11 meetriga. Ta veetis sukelaparaadis Vaikse ookeani sügavaimas punktis neli tundi. Vescovo leidis mereelukaid, kuid ka esemeid, mis meenutasid tema arvates kilekotti ja kommipabereid. Kokku tegi Vescovo ja tema rühm viis laskumist süviku põhja. Süvikusse paigaldati ka masinad, mis uuriksid sealset maastikku põhjalikumalt.

Tiim usub, et avastasid neli uut krevetitaolist amfipoodi liiki. Nad leidsid ka erksavärvilise kivimipaljandi, mis võis olla tekkinud merepõhjas leiduvate mikroobide tõttu. Vescovo leidis ka jälgi inimmõjutustest ehk plastireostusest – seda polnud eelmised ekspeditsioonid täheldanud.

Victor Vescovo sukelaparaadis Mariaani süvikusse laskumas. Reuters/Scanpix

See on kolmas kord, kui inimesed on jõudnud ookeani ekstreemsetesse sügavustesse. Esimesena sukeldusid 1960. aastal Mariaani süvikusse USA mereväelane Don Walsh ja Šveitsi insener Jacques Piccard. Neile järgnes pool sajandit hiljem 2012. aastal kuulus filmirežissöör James Cameron. Nüüd, 2019. aasta mais sai sellega hakkama USA ettevõtja Victor Vescovo.