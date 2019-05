Ove Musting Eesti euroloo lavasõust: korraldajad ei taha ikka aru saada, mida me mõtleme ja teha tahame 

„Mul on tunne, et meid on tegelikult hästi vastu võetud ja me vist olme lausa erikohtlemist saanud – meil on lastud proovil ajaliselt üle minna, oleme saanud kauem aega veeta režiiruumis, lisaproovis sain isegi kaameramehe juurde lavale minna ja teda juhtida, et näidata,” on ta rahul, et keerukale ideele pole veel keegi käega löönud.