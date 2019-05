Jennifer Lopezi 11aastane tütar laulab emast pareminigi?! 

Daily Mail avaldas videoklipi, kus 11aastane staaritütar laulis klaveri saatel Alicia Keysi hitti "If I Ain't Got You". Pole kahtlust, et Emme on oma vanematelt Jennifer Lopezilt ja Marc Anthonylt lauluande pärinud. Paljud fännid on avaldanud arvamust, et Emme laulab oma kuulsast emmest pareminigi ning kukutab ta peagi troonilt.