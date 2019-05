OTSEVIDEO JA GALERII | VIVE L'EUROPE: prantslased tulid Le Peni vastu protestima

Le Pen on Prantsusmaa paremäärmusliku Rahvusrinde juht ja Euroopa Parlamendi liige. Visiidil on poliitiku päevakava tihe.

Kohtumine EKRE esindajatega

Kell 10 tuli prantslanna Toompeale EKRE esindajatega kohtuma, kusjuures ekrelased jätsid kohtumise pärast riigikogu istungil osalemata.

Le Peniga kohtumise järel rääkis EKRE esimees ja siseminister Mart Helme meediale, et põhiliselt arutati prantslannaga tulevasi europarlamendi valimisi. „Rääkisime sellest, kuidas me kujutame ette, mis hakkab uues europarlamendis toimuma. Rääkisimeka pisut sisepoliitikast, pisut Venemaast. Seal on selgelt meie arusaamad Krimmi osas erinevad,“ sõnas Helme ja lisas, et EKRE aktsepteerib erinevaid arusaamu. Vestlus olevat olnud väga avatud.