No mida värki!? Eurovisioni peaprodutsent: me ei ole kunagi kinnitanud, et Madonna finaalis esineb 

"Inimesed on juba mitu kuud EBU nimel rääkinud, kuid pole selleks saanud kinnitust ja nüüd oleme me päris veidras olukorras - meil on artist, kes tahab esineda ja keda meie tahaksime väga laval näha, aga me ei ole allkirjastanud lepingut."

Esmaspäeval rääkis Adams Iisraeli meediale, et Madonna jõuab Tel Avivi oma eralennukiga kolmapäeva hommikul. "Tervitan Madonnat taas Iisraelis. Loodan, et saan talle ka meie linna kauneid kohti näha," ütles Adams ja lisas, et Madonna kohalolek lisab Eurovisionile kindlasti väga palju glamuuri. Mees loodab, et see saab olema kõige edukam Eurovision.