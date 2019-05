Kim Kardashiani neljanda lapse nimi on Karu? 

Poeg tuli ilmale surrogaatema abil. „Ta on kohal ja ta on perfektne!“ juubeldas uhke Kim Twitteris. Kuulsas peres sirguvad lisaks uuele ilmakodanikule tütar North ja poeg Saint, kelle Kardashian sünnitas ise, ning tütar Chicago, kes sündis samuti surrogaatema abil.

Kim pole beebi nime veel teatanud, kuid teravsilmad on täheldanud, et reality-täht illustreeris titeuudist mõmmiku-emotikonidega. Sellest loetakse välja, et pisipoiss võib nimeks saada Teddy (Mõmmi) või Bear (Karu) või isegi Cub (Karupoeg) - Kanye Westi kodulinna Chicago pesa- ja jalgpallitiimide järgi.