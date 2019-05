Tomi Rahula Eurovisioni žürii poolfinaalist: kaameramehed panid natuke puusse 

Kuna Eestil on Eurovisionil tehniliselt väga keeruline lavasõu, on kohalikud tegijad sellega väga palju vaeva näinud. Siiski ei ole kõik veel 100% nii, nagu peaks. „Tegelikult on iga prooviga arenetud. Nad ei ole lihtsalt suutnud korraga kõiki muudatusi teha – kui on näiteks kümme muudatust, siis tee vähemalt viiski. Olemegi läinud samm-sammult läinud ja suur tänu kohalikule tiimile, sest tegelikult nad ikkagi panustavad. Neil on ju veel 40 võistlejat, kellel on omad asjad,” räägib Tomi, et on igati normaalne asjade käik, et kõike ei jõuta korraga teha.

„Eile õhtul, kui oli žüriile mõeldud peaproov, siis kui poiss on laval, on natukene eksamitunne – liblikad on kõhus,” kirjeldab Tomi, kuidas end esmaspäeva õhtul tundis. „Nii huvitav kui see ka ei ole, siis eile õhtul oli meiepoolne sooritus 4+ või 5-. Ma ei taha öelda 5+, sest alati on midagi, millega saab norida ja nokkida, aga iga samm on iga prooviga aina kindlamaks läinud,” selgitab Rahula. „Ainus asi, mis eile juhtus, oli see, et kaameramehed panid kuskil natuke puusse. Meil oli ühes plaanis stedikaameramees, kes jookseb kaameraga lavale, aga ta jooksis [Victori] tagant läbi, kus teda ei pidanud üldse näha olema. Kuid eks selle parandavad režissöörid veel ära, need on pisivead. See žüriitulemust ei kõiguta, Victor tegi oma tööd hästi,” kinnitab Tomi.