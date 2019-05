Eurovision Poola eurolaulu ameeriklasest autor tunnistab: Eurovisioni hääletus on väga poliitiline Toimetas Jaanika Vilipo , täna, 10:51 Jaga: M

Alan Rich facebook.com/allanrichLA

"Vikerhommikus" käis külas Oscari nominendist laulukirjutaja Allan Rich, kes on tänavusel Eurovisionil osaleva Poola laulu "Fire Of Love" üks autoreid. Ta tunnistas, et ameeriklasena ei teadnud ta Eurovisionist suurt midagi: ainult seda, et tegu on olulise meelelahutusüritusega ning et hääletus on väga poliitiline.