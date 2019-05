„Meeleheitel koduperenaiste“ tähte ähvardab türm 

The Guardiani teatel tunnistas Huffman end esmaspäeval Bostoni föderaalkohtus süüdi, kuid toonitas, et tema 18aastasel tütrel polnud pettusest aimugi. Oma karistuse saab ta teada 13. septembril. Prokurör nõudis teletähele algselt 4-10 kuu pikkust vabaduskaotust, kuid leppis süü tunnistamisel neljakuulise vanglakaristusega. Pole ka võimatu, et kohtunik otsustab näitlejannat türmiminekust säästa.

Lisaks Huffmanile on end altkäemaksu andmises süüdi tunnistanud üle tosina Ameerika lapsevanema. Mõned emad-isad on otsustanud süüdistuste vastu võidelda. Nende seas on Huffmani kolleegi Lori Loughlin (“Lastega kodus“) ja tema moedisainerist mees Mossimo Giannulli, kes ei võtnud omaks, et nad maksid pool miljonit dollarit pistist tütarde pääsemiseks Lõuna-California Ülikooli.