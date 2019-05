Krimi Veidrad surmad Saksamaal: viis ohvrit on leidnud oma lõpu ammunoolte läbi Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 10:01 Jaga: M

Korter WIttingenis, kust leiti kaks surnukeha. AFP/Scanpix

Saksa maapiirkonna hotellist leitud surnukehade juhtumit menetlev politsei leidis 650 kilomeetri kauguselt korterist veel kaks laipa. Surmade ühendav joon on see, et kõik viis surid ammunoole laskudest.