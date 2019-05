VIDEO | HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Kerttu Rakke: minuga saab koos elada vaid ideaalne mees

Kerttu Rakke on kirjaniku pseudonüüm, mis tekkis aastal 1987, mil ta kirjutas loo "Let's go". Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina, hiljem õppinud ka Eesti Humanitaarinstituudis semiootika magistrantuuris. Töötanud reklaamiagentuurides korrektori ja copywriterina, teinud kaastööd paljudele ajakirjandusväljaannetele, sealhulgas ajalehele Postimees ja ajakirjale Oma Maitse. Augustist 2012 kuni aprillini 2015 töötas naine Tallinna Kesklinna Valitsuse avalike suhete nõunikuna. Kerttu ei ole ühegi poliitilise erakonna liige. Suurema tuntuse saavutas Rakke kodumaise igapäevasarja "Kodu keset linna" stsenaristina.