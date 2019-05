Haridusminster Reps: kui EKRE räägib, mida sülg suhu toob, siis see valitsus kaua ei püsi 

Reps tunnistas, et tegelikult on neil ainus kogemus EKREga koostööd teha koalitsiooniläbirääkimistelt, kus tundus, et tegemist on erakonnaga, mis väga selgelt soovib Eestile head, neil on tohutu soov tõepoolest mingeid murekohti lahendada. „Näeme Martini [Helme] meeletut energiat leida eelarvest raha,“ ütles Reps ja märkis, et see entusiasm muudab ta praeguse valitsuse suhtes optimistlikuks.

Poliitiku sõnul on oluline mõista, et Eesti ongi väga mitmetahuline ja meil ongi suured kogukonnad, kes tunnevad näiteks, et nad on Eesti eduloost kõrvale jäänud ja digiühiskond teeb nende elu vaid keerulisemaks. Reps selgitas, et Eesti varieeruvus jääb meil sageli märkamata, sest läheme keskustest välja, kui loodus on roheline ja päike paistab, aga mingem sinna oktoobri lõpus, kui suvitajad on kadunud, kalevipojad sõitnud Soome,Rootsi, Norrasse ja paigale on jäänud teenustest ilma jäetud ja petteunud vanemad inimesed.