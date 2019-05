Poliitika REPORTAAŽ RIIA–TALLINN: kuidas ma lendasin sadu kilomeetreid staarpoliitik Marine Le Peni naeratuse nimel Marvel Riik, Riia–Tallinn , täna, 11:00 Jaga: M

Marine Le Pen tegi vahemaandumise Riia lennujaamas. Nähes Õhtulehe ajakirjaniku fotoaparaati, manab staarpoliitik näole pehme ja positiivsust süstiva naeratuse. Marvel Riik

Prantsusmaa paremäärmusliku Rahvusrinde juht Marine Le Pen on parasjagu ringreisil, et tugevdada Euroopa Parlamendi valimiste eel sidemeid liidu liikmesriikide sõsarparteidega. Staarpoliitiku Tallinna-visiidi eelõhtul läks Õhtuleht Le Penile Riiga vastu, et tutvust teha.