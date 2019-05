FOTOD | Millist talismani kannab Victor Crone Eurovisioni laval? 

Victor ütleb, et mingeid spetsiaalseid rituaale tal lavalemineku eel ei ole. „Sulen lihtsalt silmad, täna ma kujutasin kaameraid ette, et kuhu vaadata ja püüan lihtsalt endale meelde tuletada, et Eurovision on küll suur asi, aga tuleb ka lõbutseda ja mitte asja liiga tõsiselt võtta.“

Victor Crone pere kingitud talismaniga Jörgen Norkroos

On tal aga ka mõni talisman, mis laval õnne toob? „Palju on juttu olnud õnnebokseritest, millega ma „Eesti laulu“ võitsin, aga ma ei mäleta, millised need on,“ naerab ta. „Mul on medikakujuline kaelakee, millel on kiri Rock on (roki edasi – ingl. k),“ ütleb Victor ja sikutab pluusikaelusest välja hõbeketi, mille otsas ripub kitarri mängimiseks mõeldud jubina ehk mediaatorikujuline ripats. „Selle sain oma perelt ja kannan seda südame lähedal.“