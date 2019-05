Treener: väikese tüdrukuna vedas Greete Poderat suusavarustuse kelguga bussipeatusse 

Facebook / Greete Poderat

Reedel Järvamaal Tallinna–Tartu maanteel kuue auto kokkupõrkes sai kannatada kolm inimest, ainus hukkunu oli Greete. Õnnetusse sattunud autosse sai ta Facebooki grupi kaudu, mis vahendab Tallinna ja Tartu vahel liikujaid – kui kellelgi on autos ruumi, võtab sõita soovija peale. Eeloleval nädalavahetusel oleks Greetel täitunud 23 eluaastat. Kuulduste järgi olla muidu Tartus elanud noor naine olnud teel Tallinna kleidiproovi, sest tema viimaseks sissekandeks Facebookis jäi selleteemaline pöördumine: „Hei sõbrad! Kas kellelgi on Tartus või lihtsalt Lõuna-Eestis tuttavat õmblejat, kes oskab/saab mulle ühe kleidi väiksemaks õmmelda? Natukene on kiire ka sellega, et järgmise nädala lõpus on vaja kleiti kanda juba.“