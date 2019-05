Sõnajalad taotlevad kohtus Aidu tuulepargis politseivalve tühistamist 

Politsei kehtestas Aidu tuulepargi kahe tuuliku jalamil viibimise keelu Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) taotlusel 19. aprillil. Eleon Green OÜ juhatuse liige Andres Sõnajalg kinnitas Õhtulehele, et politsei poolt kohaldatud kaks esimest viibimiskeeldu - esmane 3 päevane ja seejärel pikendatud 4 päevane viibimiskeeld - on kohtus vaidlustatud. TTJA tegi Sõnajalgade ettevõttele ettekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks, kuna leiab tuulepargi püstitamine kujutaks endast ohtu riigi julgeolekule ning radarite ja raadiosüsteemide häireteta toimimisele, tuginedes Kaitseministeeriumi väidetele, et nad ei ole projekti kooskõlastanud.

Vaatamata TTJA ja kaitseministeeriumi väidetele, et tuulepargi ehitusload ei kehti, jõudis Tartu halduskohus aprilli lõpus otsusele, et Aidu tuulepargi ehitusload on kehtivad. Samuti peatas Tallinna halduskohus TTJA esitatud sunniraha nõude Eleon Green OÜ-le kohaldades ettevõtte kasuks esialgse õiguskaitse.