Palju õnne! Erik Orgu eksabikaasa sõudis taas abieluranda 

Kati oli kaks aastat abielus ka toitumisnõustaja Erik Orguga. Paar otsustas abielluda maagilisel kuupäeval, 6. juunil 2014. aastal. 2016. aasta sügisel selgus aga, et Erik ja Kati Orgu veidi üle kahe aasta kestnud abielu on karile jooksnud ning paar on lõplikult lahus. Kumbki ei soovinud abielulahutust kommenteerida. Erik ütles, et ei soovi nii isiklikust teemast rääkida. Kati jäi tabamatuks.