Eurovision Vau, mis kaaskond! Victor Cronet tuleb Tel Avivi toetama tõeline fänniarmee Katharina Toomemets , täna, 20:15

Victor Crone Jörgen Norkroos

Victor Crone perekond käis teda "Eesti laulu" ajal Tallinnas toetamas ja nüüd on nad teel Tel Avivi. Pildilt on näha, et nad on end ikka korralikult ette valmistanud.