Iirimaa ei luba homovastasel preestril riiki reisida 

Anderson juhib Arizonas Faithful Word Baptist-nimelist kirikut (Ususõna baptistikirik eesti k.). Ta on üks USA vastuolulisematest pastoritest. Andersoni kirik on USA õigusalase MTÜ Southern Poverty Law Center viha õhutavate rühmituste nimekirjas. Vastumeelsust homoseksuaalsuse vastu ei varja ka kiriku kodulehekülg, millel kirjas kiriku vaatenurk, mille kohaselt on homoseksuaalsus patt, mida Jumal väidetavalt surmaga karistab. Lisaks homoseksuaalsusele ja judaismile on Anderson ka hinduismi, modernismi ja muude nähtuste vastu. Anderson kiitis mõrvareid, kes tapsid 2016. aastal Florida geiklubis 49 inimest. Uhkusega väidab Anderson, et tema jutlusi on tõlgitud tervelt 115 keelde.