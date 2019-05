MOOTORISPETSIALIST BIOKÜTUSEST: trimmeri ja sae eluiga pikendavad heaperemehelik kasutamine ning õiged valikud

Euronõude taga on üllas ja arusaadav soov vähendada õhusaastet, mida tekitab kogu maailmas üha kasvav autopark. Bioetanooli on mootorikütusele lisatud juba varemgi ja lihttarbija pole sellest suuremat numbrit teinud. Hammaste kiristamine on saatnud pigem hinnatõusu. Biolisandi kohustusliku kümne protsendini jõutakse aga alles nüüd ning et see puudutab transpordisektori kõrval ka kütusetarbijate laiemat ringi, on eri ühiskonnakihtides kuulda juba ärevusenoote.