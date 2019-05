VIDEO | Vaata, kuidas veetakse Eurovisioni lavalt minema Austraalia lauljatar ja tema kaaskond 

Painduvad torud on kinnitatud alustele, millel all rattad ja kolm lauljat sõna otseses mõttes veeretatakse lavale. Kui Austraalia eelvoorus tegi Miller-Heidke Elina Nechayevat ja tema dekoratsiooniks oli suur seelik, kuid taustalauljad hõljusid samasuguste konstruktsioonide otsas, siis seekord on ka Kate ise otsustanud end laval edasi-tagasi kõigutada. Tekib muidugi küsimus, kas tüdrukutel seal üleval süda pahaks ei lähe, kuid ilmselt on tegu siiski proffidega.