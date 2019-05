Kinnipeetavad ründasid kahte Narva arestimaja töötajat, ühe vigastused olid eluohtlikud 

Ida prefekt Tarvo Kruubi sõnul on kogu asutus ka edaspidi kindlaks toeks vigastada saanud kolleegidele, sest nende tervis on meile esmatähtis. “Järgmisena on tähtis kiiresti juhtunu asjaolud välja selgitada. Eile aset leidnud juhtum on karm meeldetuletus sellest, et arestimaja töös ning kokkupuutel kinnipeetutega on alati ka ründeoht,“ ütles Kruup.