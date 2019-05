Tomi Rahula: Victor andis Eurovisioni oranžil vaibal intervjuu ka BBC-le 

„Eks Victor pärast oli väsinud küll, aga kõik ümberringi toimuv ja pikad päevad väsitavad muidugi, see on arusaadav. Tore oli, et saime anda intervjuusid ka suurematele telekanalitele, näiteks BBC-le ja Norra rahvusringhäälingule.“ Lisaks said eestlased vaibal ka mitu korda laulu lahti lüüa. „Taustalauljad olid kaasas, mõned palusid neil laulda, mõned korrad laulsid nad ise.“

Tomi ütleb, et nad proovisid küll enne avatseremooniat mingit intervjuude plaani paika panna, kuid kuna täpselt kõiki ei tunne ja ei tea, kes kohal on, on see üsna keeruline. „Ma olen kuulnud, et varasematel aastatel on vaibal vahepeal öeldud, et minge edasi, aga seekord võisid kõigiga rääkida kaua tahtsid. See andis võimaluse teha nii kaua, kui viitsisid. Ütlesin Victorile ka, et ta tunneks end vabalt, kui mõne juures liiga pikaks läks, siis ütlesin, et läheme edasi.“