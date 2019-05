Kätlin Konstabel | Vägivaldseid suhteid paariteraapia ei paranda 

Järgmise sammuna võikski justkui mõelda, et pered, kus suhted on nii halvad, et tegu on lausa füüsilise või vaimse vägivallaga, vajavad seda kõike veel enam. Ometi võib selle mõtte ajel abi otsima asumine tähendada seda, et olukord muutub veel hullemaks, kellegi elu ohtusattumiseni välja.

Sass Henno rääkis oma 5. mai avalikus kirjas Marti Kuusikule sellest, kuidas tal praegu on häbi, et soovis jõulukingiks oma naist löönud Mihkel Kunnuse enesetappu. Taoline kahetsemine – muidugi juhul, kui see ikka on siiras – on kahtlemata kiiduväärne. Sellele järgnes aga mõte, mis paraku hirmutas. Nimelt teatas Henno, et praegu soovitaks ta selle asemel hoopis PREP-paarisuhtekoolitust,

Esmalt on selline soovitus lihtsalt ekslik. Konsulteerisin PREP paarisuhte koolitaja ja koolitajate treeneri, kogenud psühholoogi ja pereterapeudi Karmen Maikaluga. Tema sõnul saadab ohvriabi perevägivalla tõttu suunatud inimesed esmalt individuaalsele koolitusele, et nad saaks võimaluse suhetest teadlikumalt mõelda, õpiks sõnastama oma ootusi suhtele ja ära tundma seda, kas partner on pühendunud ja turvaline – ja kas ise ollakse selline.

Vägivald võib eskaleeruda eluohtlikuks

Miks on selline Henno soovitus aga eriti halb, on põhjus, et paraku kajastab see hästi valearusaama, mis on seotud suhetega kimpus olevate paaride nõustamise, teraapia ja koolitustega: mida halvemas seisus suhted peres on, seda rohkem on vaja just ühiselt abi otsida.

Halb paarisuhe võib tähendada väga erinevaid asju – nii kõrvalsuhteid, sõltuvuse keskset rolli kui ka seda, et omavahel üldse ei räägita, ent kohe kindlasti tähendab see vägivalda. Mida hullemas seisus aga ühiselt abi otsima pöördutakse, seda väiksem on (vähemalt ühe osapoole) usk, et asi üldse paremaks minna võib. Kui aastaid ja aastaid on elatud kehvasti, kannatatud, siis selles lootusetuses on väga raske korraga leida suurt motivatsiooni pühenduda suhtele ihu ja hingega. Vägivalla tõttu lisandub aga veel turvatunde ja hirmu küsimus – kas paarisuhtekoolitusel või koos kaaslasega teraapiaruumis olles ma üldse julgen end avada?

Suhtevägivald võib lihtsustatult öeldes tähendada kahte tüüpi olukordi. Esiteks, muidu üksteisest justkui hoolivad inimesed tõesti ei suuda konfliktolukordades end kontrollida ja ütlevad või teevad asju, mida hiljem südamest kahetsevad. Teiseks, tegu on toksiliseks muutunud suhtega seotud süstemaatilise vägivallaga, kus üks pool on kontrolliv ja teiselt eeldatakse allumist. Need olukorrad on olemuslikult väga erinevad, aga üks selge ühine joon neil ometi on – mõlemas valitseb hirm, et natukegi viltu kiskuv sõna või tegu võib lõppeda kohutavalt.