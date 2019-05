Juhtkiri | Keskerakonna hädades pole süüdi EKRE 

Teisalt tabas Keskerakonna mainet oluline löök juba siis, kui selle võimuliidu sündi eriti veel ennustadagi ei osatud – kui võiduks valmistunud peaministrierakond jäi valimistel alla Reformierakonnale. Seega pole asi vaid EKRE võimule „laskmises“, valijate ootusi on petetud ka teistes aspektides. Opositsioonis tehtud suurtele sõnadele on järgnenud vähe tegusid valitsuses: kuhu on jäänud astmeline tulumaks, kodakondsus hallipassimeestele või kopsakas pensionitõus?

Igal juhul tähendab see, et Keskerakonna reitingumure pole lahendatav ühegi kiire ja efektse manöövriga, nagu näiteks mõne sobimatu ministri väljavahetamisega või kas või Mihhail Kõlvarti toomisega Tallinna linnapeaks, vaid nõuab järjepidevat enesekehtestamist, muu hulgas ka koalitsioonipartnerite ees. Halb uudis on see Keskerakonnale eelkõige europarlamendi valimiste kontekstis, sest eelhääletuseni on jäänud vaid paar päeva. Ka kohalike valimisteni 2021. aasta sügisel ei pruugi olla piisavat ajavaru, et viimasel ajal selgrootu ja põhimõttelagedana paistnud peaministripartei jõuaks end näidata ümbersündinuna.