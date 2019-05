Afgaani telereporteri mõrv päise päeva ajal: kas rünnak töötavate naiste või eksabikaasa vastu? 

Mina Mangal (pildil) töötas varem televisioonis reporterina ning suundus hiljuti poliitikamaailma. Afganistani siseministeerium võttis naise tööle nõuniku kohale kultuuriasjade komisjonis. Laupäeval kohaliku aja järgi kell 7.20 hommikul tulistasid tundmatud kurjategijad Kabulis tööle suunduvat Mangali. Pole kahtlustki, et just Mangal oli mõrvarite sihtmärgiks, tulistajad astusid tänaval otse tema juurde ja tapsid ta lasuga näkku. Mõnedel andmetel tulistasid mõrvarid teda kokku üheksa korda.

Mis võis olla mõrva ajendiks? See pole veel teada, kuid üks võimalus on tellimusmõrv Mangali eksmehelt, teine lihtsalt tõsiasi, et tegemist oli hääleka ja silmapaistva teleesinejaga. Mangal kirjutas sotsiaalmeedias, et sai ähvarduskirju ning kartis väga oma elu pärast. Naise lähedased ei mõista, miks ei võinud ministeerium, kelle heaks ta töötas, talle ihukaitsjaid palgata.