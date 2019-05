Kuusiku soovitus Kingole: võta nõunikuks 21aastane esmakursuslane 

Kes on väidetav ministrinõuniku kandidaat Kits? Ta on 21aastane Tartu ülikooli IT-eriala tudeng, kes alles möödunud aastal lõpetas keskkooli kiitusega ning kelle toonane Tallinna peaminister Taavi Aas kutsus parimate gümnaasiumilõpetajate pidulikule vastuvõtule. Pärast lõpetamist tehtud sotsiaalmeediapostituses viitab Kits, et tal on IT-alal nii oskused kui kogemused, aga toona veel ei teadnud, mida õppima läheb.