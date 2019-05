Andrus Kivirähk Eurovisionist: mind pole tegelikult need laulud ju kunagi huvitanud 

Möödunud nädalal tegi Raadio2 saate "Rahva oma kaitse" huumoriduo Mart Juur ja Andrus Kivirähk teatavaks, et sellel aastal ei ole neil plaanis kommenteerida Eurovisioni lauluvõistlust. "Parem ise ära lõpetada, kui keegi teine seda sinu eest teeb," selgitab Kivirähk Õhtulehele.

Samal teemal Eurovision Traditsiooni lõpp: Juur ja Kivirähk ei kommenteerigi sel aastal raadioeetris Eurovisioni lauluvõistlust! Härra sõnul ei ole keegi fännidest suurt pahameelt välja näidanud. "Eks inimesed saavad aru, et ega keegi ei saa üht tööd elu lõpuni teha. 13 aastat on päris pikk aeg. Palju on neid saateid televisioonis, mis 13 aastat vastu on pidanud? Meie enda saade ("Rahva oma kaitse" – toim.) jätkub, aga keegi ei ole eriti erutunud selle peale, et lõpetame Eurovisioni kommenteerimise."

Kivirähk räägib, et selle 13 aasta jooksul sai saate tegemise ajal mekutada nii mõndagi head-paremat. Kindlaks roaks oli sibulapirukas. Heldekäelised olid mehe sõnul erinevad ettevõtted, kes saatsid süüa. "Et me selle pika õhtu kenasti üle elaksime."

Kivirähk plaanib pärast teisipäevast saadet "Rahva oma kaitse" koju minna. "Arvan, et Eurovisioni ma ei vaata. Ausalt öeldes, Eurovision on saade, kus sõpradega kokku saada ja juttu rääkida. Mind pole tegelikult need laulud ju kunagi huvitanud," tunnistab saatejuht ja kirjanikuhärra julgelt.

Mart Juur ei ole valmis teemat pikemalt käsitlema ja ütleb, et kõik mõtted sai kirja panna Facebooki ja rohkem ei lisa. "Täna on juba uus päev ja uued tegemised," ütleb Juur.

"Meie paraku erilised töömehed ei ole, meid huvitab rohkem puhkus, logelemine ja teenimatult saadud hüvede kasutamine, seepärast otsustasime Eurovisioni-poe kinni panna enne kui rituaalist saab rutiin," kirjutas Juur mõne päeva eest Facebookis.

Juur naljatles et ERRi ülemused on nüüd murest mustad. "Esiteks on nad meie suured fännid ja teiseks peavad nüüd seletama, et tegu pole süvariigi pealetungi ja sõnavanaduse piiramisega. ("Tore kirjaviga sisenes teksti käigu pealt, jätan selle "sõnavanaduse" siia sisse," täpsustas Juur)."