FOTOD | Eurovisioni ajakirjanikele jagatav nänn on tänavu kõvasti kokku kuivanud 

Muidugi tulevad ajakirjanikud Eurovisionile tööd tegema, kuid tavaliselt on kotike olnud hea võimalus kodus ootavatele eurofännidest sõpradele ka päris õiget kraami suveniiriks viia.

Seekord on Eurovisioni kirjaga kott läbipaistev ja sellel on tekst "Living the dream" ehk "Elades unistust". Kotist leiab kaks erineva välimusega märkmikku, Eurovisioni pastaka ja spordisärgi Eurovisioni kirjadega.