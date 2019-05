Ametist lahkuva Leedu presidendi Dalia Grybauskaitė uus karjäär algab Euroopas?

Leedu ajakirjanduses on oletatud, mis võiks senisest riigipeast Dalia Grybauskaitėst saada pärast uue presidendi ametisse vannutamist. Ta ei ole veel eriti vana (sai 1. märtsil 63aastaseks), samuti pole kuulda olnud, et tal oleks mingeid tõsiseid haigusi või muid terviseprobleeme. Põhiliselt on arutletud kolme-nelja võimaluse üle: kas ekspresidendist saab tagasitõmbunud pensionär või hakkab ta osalema Leedu igapäevapoliitikas või läheb elama ja töötama välismaale.

On teada, et Grybauskaitė omandas mõni aeg tagasi endale Vilniuse äärelinna Bajoraisse krundi, kuhu ehitati hiljuti elumaja. Presidendi kantseleist on kinnitatud, et pärast ametiaja lõppu siirdub Grybauskaitė just Bajoraisse. Samas on mitu politoloogi veendunud, et Grybauskaitėst sajaprotsendilist pensionäri siiski ei saa. Kuna Grybauskaitėl pole abikaasat ega lapsi, siis ei saa ta näiteks hakata täitma vanaemarolli, aga oma isikuomaduste tõttu on peaaegu võimatu, et ta jääks hommikust õhtuni kiikuma kiiktooli või vedelema diivanile. Seega ei kujutata teda absoluutselt ette pensionärina.

Teise variandina võib Grybauskaitė asuda aktiivselt tegutsema Leedu poliitikas. Niimoodi talitab näiteks endine president Valdas Adamkus, kes aeg-ajalt ilmub seltskonnaüritustele, kommenteerib päevasündmusi ja annab hinnanguid poliitikute tegemistele. Kuid arvestades asjaolu, et Adamkus on juba 92aastane, siis on ta taolisi ”poliitilisi sutsakaid” hakanud vähendama ning talle oleks vaja järglast.

Taasiseseisvunud Leedu Vabariigi esimest riigipead ja Euroopa Parlamendi kauaaegset liiget Vytautas Landsbergist on nimetatud Leedu moraalseks autoriteediks, kuid temagi on juba üsna eakas, 86aastane, mistõttu ka sellele „ametikohale” oleks hädasti vaja uut tegijat. Kuid siiski arvatakse, et taolised positsioonid pole Grybauskaitėle ei huvitavad ega atraktiivsed.

Kolmandaks võimaluseks on Grybauskaitėl asuda mõnele prestiižsele ja olulisele ametikohale, aga selliseid on Leedus vaid üks: peaministri koht. Mõni aeg tagasi oligi päevakorras nn ”Kremli Putini-Medvedevi variant”, et senisest peaministrist Saulius Skvernelisest saab Grybauskaitė toetusel uus president, aga tema määrab naise tänutäheks uueks valitsusjuhiks. Skvernelisele valmistas taolise lahenduse puhul mõningast peavalu loomulikult mõte, et suurte kogemustega Grybauskaitė võib peaministrina presidendilt suurema võimu endale haarata ja muutuda riigipeaga võrreldes tunduvalt mõjukamaks persooniks. Lisaks pole presidendi ja peaministri suhted viimasel ajal kuigi soojad ja teineteist on süüdistatud erinevates pattudes, mistõttu seda varianti ei peetud kuigi tõenäoliseks. Ja kuna Saulius Skvernelis jäi presidendivalimiste esimeses voorus alles kolmandaks ning teise vooru ei pääsenud, siis on tänaseks ka see variant päevakorrast lõplikult maas.

Nii paistab, et jääb üle vaid üks ja ainus võimalus: Grybauskaitė võtab ette tee rahvusvahelisse poliitikasse. Juba viis aastat tagasi oli ta püüdnud vabaneda presidendiametist ja siirduda euro- või isegi maailmapoliitikasse: oli ta ju näiteks üks kandidaat ÜRO peasekretäri kohale. Aga käesoleval aastal vabanevad olulised ametikohad Euroopa Liidus, mistõttu Grybauskaitėl on võimalus mõnele neist kandideerida. Kui see ei õnnestu, siis ollakse ikkagi veendunud, et ta jätkab karjääri rahvusvahelisel areenil.