Hard Rock Laager kuulutas välja järgmise peaesineja 

Dark Funeral on Rootsi rikkaliku metal-skeene üks silmapaistvamaid bände, kes alustas tegevust 1993. aastal teise black metal'i laine harjal. Dark Funerali tõus tippu oli kiire. Esimene album "The Secrets of the Black Arts" tegi bändi nime tuntuks kogu maailmas ja plaadi nimilugu jõudis ka MTV eetrisse. Dark Funerali looming on rõhutatult satanistlik ja asutajaliige Lord Ahriman on aktiivne LaVey satanismi praktiseerija. Nüüdseks on Dark Funeral välja andnud kuus stuudioplaati, tuuritanud 45 riigis ja on lisamas nimistusse Eestit - siia jõuavad nad esmakordselt.

Autism tuleb Leedust ning mängib filmilikult kaasahaaravat post-rokki ja -metal'it. Autismi kolmas kauamängiv "Film Noir" on meelemürkidele ja vaimsele ning füüsilisele vägivallale keskenduv oopus, mis maalib meie silme ette kaadrid inimkonna pahupoolest ning toob kuulaja kõrvade vahele inimeste igapäevased kannatused. Ränk ja vabastav katsumus, esmakordselt Hard Rock Laagris!

Dreadpin on 2008. aastal loodud punt, mille muusikat iseloomustavad groovy'kad rütmisektsioonid ning progressiivsed ja looklevad kitarrikäigud. Nende peal voogavad vokaalid räägivad maailma(de)st, mis on, ja mis võiks olla.

Lisaks eelnevatele bändidele on Hard Rock Laager 2019 tänaseks välja hõiganud veel ühe peaesinejatest, kelleks on Briti ekstreem-metal bänd Carcass. Lisaks veel Lost Society, Pedigree, Keep of Kalessin, Metro Luminal, Metsatöll, Saber Tiger, Kaschalot, Zahir, Freakangel, Catafalc, J.M.K.E., Goresoerd ja Redneck Rampage.