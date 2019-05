Tulevane minister käib riigiga kohut: sattusin töökiusamise osaliseks 

MTAs kuus aastat töötanud Kingo sai 2017. aastal distsiplinaarkorras karistada ja tema palka vähendati viiendiku võrra. Ametis juristina töötanud Kingo vaidlustas karistuse määranud käskkirja ning MTA tunnistas selle ise „formaalsete rikkumiste tõttu“ kehtetuks, selgitab ameti komminukatsioonijuht Rainer Laurits. Sellega asi aga veel ei lõppenud. „Poolte vahel toimub tänini kohtuvaidlus MTA tehtud uue käskkirja üle, kus on käsitletud samu asjaolusid, mis viidatud kohtuasja aluseks olnud käskkirjas. Kuivõrd see kohtuasi on kuulutatud kinniseks, ei saa me paraku selle sisu avada,“ räägib Laurits kaasusest, mis peaks riigikohtus lahenduse saama kuu aja jooksul.

Juristist poliitik ei hakka samuti liigselt detailidesse laskuma. „Kui te end töökiusamisega kurssi viiksite, siis (palga vähendamine) on üks osa, üks etapp, kuidas survestada inimest, et ta murduks ja lahkuks. Iseasi on see, mis on töökiusamise käivitamise aluseks. Igal inimesel on see erinev,“ nendib ta vaid.