TV3 VIDEO | Sahlene plaanib Eestis soolokarjääriga alustada 

"Tunnen end suurepäraselt! Armastan Eurovisioni - siin on nii lõbus! Kõik fännid mäletavad mind, see on erakordne," lausus rootslanna TV3le antud intervjuus.

Sahlene tunneb rõõmu, et saab toetada taustavokaalina Inglismaa laulu, aga loodab tulla Eestisse tagasi kui sooloartist. "See oleks mu unistus!" Läbirääkimisi on lauljanna pidanud Stig Rästa ja Alar Kotkasega. "Mul on mingid asjad toimetamisel," jääb Sahlene siinkohal salapäraseks.

Intervjuus mainib lauljanna, et teab Kaire Vilgatsit, Dagmar Oja ja Stigi, kes on head sõbrad, aga Victor Cronet isiklikult ei tunne. "Olen pisut kade, et ta esindab Eestit," tunnistab Sahlene. "Aga mul on hea meel, et rootslane esindab, see annab ka mulle võimaluse tagasi Eestisse tulla. Tegemist on ka väga hea lauluga."