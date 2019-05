Meghan Markle'i eksmees abiellus uuesti 

42aastase Engelsoni uus abikaasa on New York Posti teatel toitumisspetsialist, kelle isa on multimiljonär Stanford Kurland. Abieluettepaneku tegi Trevor Traceyle mullu juunis vaid kaks nädalat pärast oma eksabikaasa naitumist prints Harryga.

Briti kõmuleht The Sun kirjutas aprillis, et Engelsonil oli kavas enda ja Meghani luhtunud abielu aineline komöödiasari vändata. Trevor tegi koostööd "Moodsa perekonna" produtsentidega ja sari pidanuks rääkima Briti printsessi ja tema ekskaasa raskustest lapse hooldusõiguse jagamisel. Tegelikult neil ühist last pole. The Suni andmeil lasi Engelson end siiski ümber veenda - Meghani emal Dorial, kellel on endise väimehega väidetavalt soojad suhted.