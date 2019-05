KAS ÖÖBID OHUTULT? Üle poolte majutustasutustest eirab elementaarseid tuleohutusnõudeid 

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe ütles, et suurimaks murekohaks on tuletõkkeuste hoidmine avatud asendis. „Hoonete omanikud on teinud kalli investeeringu ja paigaldanud tuletõkkeuksed, et vähendada varakahjusid ja säästa inimelusid, kuid avatud uksest tulekahju olukorras siiski kasu ei ole ja seega läheb kallis investeering piltlikult öeldes vett vedama,“ ütles Tähe.

Kokku alustati reidi raames 33 väärteomenetlust ning 57 haldusmenetlust. „Iga majutusasutuse külastaja tuleb puhkuse- või tööreisile heas usus, et hoones on tagatud tema ohutus. On lubamatu, et mõne elementaarse tuleohutusnõude rikkumisega seatakse ohtu inimelud,“ ütles Tagne Tähe. Päästeametil on evakuatsiooninõuete rikkumise osas nulltolerants.