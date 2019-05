Aidu tuuleparki ohutustöid tegema tulnud mehed jäeti takerdunud paberimajaduse pärast aia taha 

„TTJA on teinud meile ettekirjutuse, mis kohustab tegema kõik endast oleva selleks, et viia Aidu tuulepargis läbi ohutust tagavaid ja majanduslikku kahjuvältivaid töid. Oleme koostanud nimekirja töödest, mis tuleb läbi viia, et see nõue täita ja selle alusel lubati meil mõningaid töid eelmisel nädalal teostada. Täna hommikul ei lastud aga Saaremaalt ja Tallinnast selleks spetsiaalselt saabunud töömehi platsile ning keegi meid sellest eelnevalt teavitada ei suvatsenud,“ ütles Eleon Green OÜ juhatuse liige Andres Sõnajalg.