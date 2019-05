GALERII | Piilu Eurovisioni pressikeskusesse - kui glamuurne elu ajakirjanikel on? 

Eurovisioni pressikeskus asub võistluse toimumispaiga Expo Tel Avivi kõrval hallis. Töökohad on paigutatud ühte suurde ruumi, kuhu silma järgi hinnates päris 1500 inimest lahedalt ära ei mahu, kuid mine tea, ehk siiski. Üks on kindel - poolfinaalide ja finaali ajal istume me kõik siin nagu kilud karbis. Siinkirjutaja jaoks on tegu järjest seitsmenda Eurovisioniga ja kui mälu mind ei peta, on see esimene kord, kui näen pressikeskuses puidust laudu ja toole. Tavaliselt on toolideks olnud lihtsad klapptoolid.