Suvel hoia saledat joont – eelista Kapten Granti maitsvat heeringafileed! 

Martin Ahven

Kala on kasulik toiduaine, mis sisaldab mitmeid organismile vajalikke aineid ja vitamiine. Kõige selle juures on kala kergesti seeditav ja temas leidub vähe kaloreid. Niisiis tasub kaalunumbrit koormavate grillipidude eel valida toidulauale just kala. Kapten Granti valikus on heeringafileed erinevale maitsele – loe, mida arvasid sellest degusteerijad ning mida põnevat heeringast valmistada!