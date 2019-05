Kaire Vilgats, Kaido Põldma ja Dagmar Oja: taustalaulja roll on toetav, et artist saaks särada 

Victor Cronel on tänavu Eurovisionil viis taustalauljat – Kaire Vilgats, Dagmar Oja, Kaido Põldma, Stig Rästa ja rootslane Lars Gunnar Säfsund. „Tuleb ka silmas pidada, et sa ei produtseeri üle. Taustalaulja põhiroll peab olema toetav, et artist saaks särada,“ ütleb Kaido. „Me ei ole siin enda, vaid praegusel hetkel Victori pärast.“ Kaire lisab, et igapäevaselt on neil lisaks muusikaliselt Victori toetamisele veel üks roll. „Peame olema ka vaimsed taustajõud.“

Miks on aga ühele heale lauljale vaja lausa viit taustalauljat? „Ma arvan, et kuna ühe etteaste juures saab olla kuus inimest, siis on alguses targem kõik kohad täis panna ja vaadata, kas on neid nii palju vaja või mitte. Me oleme arendanud lugu ja partiisid, seepärast meid viis ongi. Rootsi poiss on kambas, sest tema hääl on Victorile hästi sarnane.“

Kaire jaoks on tegu kuuenda Eurovisioniga, Dagmari jaoks viienda ja Kaido jaoks teisega. Tel Avivis kipuvad ajakavad tihti paigast nihkuma, kuid Kaire ütleb, et tema selles midagi hullu ei näe. „Ma olen ise ka selline, kellel pole päevakava kellast kellani paika pandud. Mind sellised asjad ei sega, et jäime natuke hiljaks. Kui kontserdile bussi pärast ei jõuaks, oleks probleem.“