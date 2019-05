Muusika ABIPALVE: Vikerraadio otsib legendaarse pungivanaema Maie Parriku albumit „Operatsioon Õ“ Ohtuleht.ee , täna, 12:42 Jaga: M

Maie Parrik aastal 1999. Urmo Udras

Vikerraadio raadioarhiivist on kaduma läinud legendaarse pungivanaema Maie Parriku album "Operatsioon Õ". Ehk on just sinu plaadikogumikus see album tolmu kogumas?