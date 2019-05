Norra printsess Märtha Louise armus staaršamaani! 

Printsess Märtha Louise'i ja kirjanik Ari Behni abielulahutus jõustus 2016. aasta augustis. Kolme tütrega paar oli pulmi pidanud 2002. aastal. Pühapäeval avaldas Märtha Louise (47) aga Instagramis Los Angeleses tehtud foto ja pika kirjutise, millega kuulutab, et tema uus kallim on Dureki-nimeline šamaan.

„Saad kohe aru, kui kohtud oma kaksikleegiga. Mul on olnud õnne leida oma kaksikleek.“ Armunud printsess õhkab: Durek on pannud teda mõistma, et siin planeedil eksisteerib ka tingimusteta armastus. Mees mõistab teda üdini, paneb naerma ning jagab põhjatut elutarkust. „Olen nii õnnelik ja õnnistatud, et ta on mu kallim,“ kirjutab Märtha Louise. „Armastan siin sellest igavikust järgmiseni. Ja neile, kes tunnevad vajadust kritiseerida: talitsege end. Pole teie asi minu eest valikuid teha või mind kritiseerida.“ Printsess lisab, et ei vali meest teiste meelerahuks ega mingite normide täitmiseks. „Mina valin armastusest.“