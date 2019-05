Martin Helme ei jäta jonni: 1. juulist peab õlleaktsiis langema! 

"On ka kokku lepitud, et piirikaubanduse pärssimiseks alandame aktsiise. Ka see on asi, millega läheme valitsuses läbirääkimistesse, et millal, kuidas ja kui suurel määral seda teha, et see annaks soovitud tulemusi," sõnas ta.

Küsimusele, kui reaalne on see, et 1. juulist langeb õlleaktsiis, vastas Helme, et ta on oma nõudmises järeleandmatu. "See tähendab, et see peab langema," kinnitas ta.