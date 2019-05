KUMMALINE: Saksamaa väikehotellist leiti kolme inimese surnukehad 

Saksamaa politsei uurib Baierimaal kolme inimese kahtlast surma. Hotelli töötajad leidsid laupäeva keskpäeval nooltega läbistatud surnukehad ühest ruumist. Samast toast leiti ka kaks ambu. Kolme ohvri – 54aastase mehe ning 30- ja 33aastase naise – omavahelist suhet ei suutnud ametivõimud esmapilgul kindlaks teha. Teati, et kõik kolm olid sakslased. Kohaliku meedia väitel leiti mõlemad naised voodilt ning mees põrandalt. Politsei sõnul ei olnud aga mingit märki, et tapmistes oleks osalenud keegi neljas isik. See teeb juhtumi veelgi kummalisemaks. Loodetakse, et lähipäevil tehtav lahkamine toob juhtumisse selgust.