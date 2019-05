Mainekas kinnisvarabüroos töötanud noormees pressis raha välja ning vägivallatses kasiinos ja tänaval 

Kaks aastat hiljem seisab sama mees Tallinnas kohtu ees süüdistatuna väljapressimises, huligaansuses, peksmises, ähvardamises ja valeütluste andmises. Peale selle kahtlustab politsei teda veel kelmustes. Kuigi 24aastane Mirza on juba viis kuud vahi all veetnud, on ta kohtus üsna rõõmsameelne ja viskab isegi nalja – istungi edenedes selgub, et mai lõpus on tal lootust tingimisi vabadusse pääseda.