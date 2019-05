Baftade galal võidutses naissarimõrtsukas 

Comer, kes konkureeris auhinnale koos ekraanipartneri Sandra Oh'ga, hoidis Baftat võites pisaraid tagasi. „Olen Baftasid palju-palju aastaid üksinda oma toas vaadanud. See on täielik unelm.“ Shaw ülistas sarja esimeste osades stsenaristi Phoebe Waller-Bridge'i „klaasipurustavat geniaalsust ja isevärki fantaasiat“. Waller-Bridge on tuntud draamaseriaali „Fleabag“ stsenaristi ja peaosatäitjana ning palgatud ka uue Bondi-filmi stsenaristide hulka.