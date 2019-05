Le Pen tuleb külla: EKRE eitab poliitiku kutsumist, Isamaa hoiab eemale ja oravad on kriitilised 

„Nii on Marine Le Pen korduvalt väljendanud Venemaa-teemal seisukohti, mis erinevad põhimõtteliselt nii Eesti kui teiste Euroopa riikide omadest. Nii ei pea Le Pen Krimmi annekteerimist Venemaa poolt illegaalseks. Vastates küsimusele, kas Krimm on Venemaa osa, ütles Le Pen jah. Samuti on Le Pen kinnitanud, et Venemaa pole Prantsusmaale oht ning seetõttu ei ole põhjust olla Venemaa suhtes vaenulik. Teiste Euroopa piirkondade ja Vene suhted ei lähe talle seega korda. Ka kutsus Le Pen NATOt võtma Venemaad oma liikmeks,“ loetles Paet ja toonitas, et tegemist on Euroopa Liidu suhtes vaenuliku poliitikuga. „Ometi on Eestis tegelasi, kes temaga rõõmuga samas poliitilises raamis soovivad olla ning üheskoos midagi arutada.“

Reformierakonna esimees Kaja Kallas seadis kommentaaris Delfile, Le Peni külakäigu põhjuse kahtluse alla ja märkis, et kui prantslanna kutsuks ta kohtumisele, ei näeks ta sellel erilist mõtet, kuna vaadete erinevus on niivõrd suur.

Jürgen Ligi tõi oma kriitikas välja ka paar positiivset joont. „Le Penil on näiteks meie siseministrist pikem kogemus süvariigiga, kes tema üle aina kohut kipub mõistma, ja rahandusministrist paksem rahakottide segi ajamises. Ta teab rääkida, kuidas saaks Madison kätte oma Krimmi tuusiku, kui Ukraina ei taha anda,“ kommenteeris ta sarkasmitooniga. „Seejuures on Le Pen psühhiaatrilise kontrolli läbinud, mis kulub ka sõsaratele ära. Õpetust võib saada isegi ministrikandidaatide edukamaks taustakontrolliks,“ torkas Ligi.

„Jama muidugi, et prantsuse geid toetavad Le Peni, aga selle peale saab Järvik viia jutu sellele, et ka meil on juutide ja salajuutidega pidev jama, Madison näidata oma postitusi ja öelda, et meil on ka nendega jama, isegi mängudega gaasikambritega, ja Kaalep eitada holocausti. Neid diskussioone Rassemblement Nationale tunneb.“

Valitsuskaaslased ei taha end Le Peni visiidiga siduda

Valitsuses EKRE pinginaabriks saanud Isamaa liikmed on rõhutanud, et nemad ei ole prantslanna külaskäiguga kuidagi seotud.