SUUR MEELEAVALDUS: poolakad protestisid juutide vara kompenseerimise vastu 

Lehvitades Poola lippe ja plakateid, kus oli kirjas näiteks „447, mine lihtsalt koju“ ja „Ei nõudmistele“, marssisid Poola rahvuslased läbi Varssavi – peaministri kabinetist USA saatkonnani. See oli suurim protest Just Act seaduse vastu, mis pärast eelmisel aastal USA-s sellele alla kirjutamist on toimunud. Just Act toetub tugevalt Terezini deklaratsioonile, mis oli 2009. aastal 46 riigi poolt allkirjastatud mittesiduv kokkulepe. Selles sisaldus klausel, et pärijata juudi varasid saab jagada holokausti üle elanud juutidele.